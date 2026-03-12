女優の芳根京子（29）が12日、都内で映画「私がビーバーになる時」（13日公開）公開直前イベントに登壇した。イベントの開幕は、PUFFYによる日本版エンドソング「愛のしるし」の生歌唱でスタート。キャスト陣は楽器を手に登場し、芳根はマラカスをノリノリで鳴らして会場を盛り上げた。「すごく楽しいエンドロールなので歌の力ってすごい。ぜひ最後まで見て欲しい」とアピールした。動物好きな大学生のメイベルが、極秘テクノロジ