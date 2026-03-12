俳優・芳根京子が１２日、都内で行われた、主人公役の声優を務めたディズニー＆ピクサー映画「私がビーバーになる時」（１３日公開）のイベント「公開直前！もふもふパーティー」にＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の宮田俊哉らと出席した。この日は作品にちなみ「まさかの感動したこと」という話題に。芳根は、２月２８日に誕生日を迎えたことを報告し、誕生日当日の思い出を語った。今年は、事前にマネジャーから誕生日を休日にすると