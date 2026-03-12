イミュが展開する化粧品ブランドのオペラは、2026年3月12日に「グロウリップティント」の春の限定色を3色発売しました。桜の季節のティータイムをイメージした限定色グロスがなくても水滴をまとったような"水光ツヤ感"を実現するティント処方の「グロウリップティント」です。美容オイルベースの高い保湿力と、ベタつかないつけ心地の良さを両立し、ひと塗りでキレイな発色が持続します。今回登場するのは、「桜の季節のティータイ