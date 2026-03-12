名古屋市北区の住宅で火事があり、午後7時時点で消火活動が続いています。 【写真を見る】名古屋･北区の黒川駅周辺の“空き家”で火事 周辺に黒煙が立ち上る 真っ赤な炎も…｢火が見える｣と近隣住民から通報 消防によりますときょう午後5時過ぎ、北区黒川本通で「民家から火が見える」と近くに住む人から消防に通報がありました。 消防車など16台が出動し、午後7時時点で消火活動中です。 けが人や逃げ遅れた人はいませんでした