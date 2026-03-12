愛知県は、児童など2名分の個人情報が記載された書類を紛失したと発表しました。愛知県中央児童・障害者相談センターによりますと、紛失したのは療育手帳の更新を希望する児童など2人分の申請書で、生年月日や住所、マイナンバーなどが書かれていたということです。先月18日、保護者から手帳の作成状況について問い合わせなどがあり、紛失が発覚しました。いずれの書類も見つかっておらず、すでに保護者に対し