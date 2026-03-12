4月7日よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送されるTVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』の第2弾PVが公開された。 参考：『正反対な君と僕』『マヨチュー』『エリスの聖杯』など鈴代紗弓が2026年冬アニメを席巻 本作は、一迅社アイリスNEOにて刊行中で、シリーズ累計発行部数180万部（電子書籍含む）を突破している天壱による同名ノベルシリーズを原作とするアニ