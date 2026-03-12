【画像】『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ（Right now right here.）” at 日本武道館』 羊文学が昨年10月9、10日に開催した日本武道館公演を収録した初のライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ（Right now right here）” at 日本武道館』が全国47都道府県・66館の劇場で3月29日に一斉上映。また、全国公開に先駆け、3月25日には新宿バルト9にて、ファンクラブ『月刊 羊文学』会員限定のプレミア上映も