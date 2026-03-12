これからの気象情報です。 13日(金)も寒気の影響が残り、不安定な空模様が続きそうです。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲に霜注意報と濃霧注意報、佐渡市には波浪注意報も出ています。 ◆3月13日(金)天気 ・上越地方 朝からスッキリしない天気で、ときおり雨や雪が降りそうです。 最高気温は6℃前後で、今日より寒さが増すでしょう。 ・中越地方 沿岸部は、断続的に雨やミゾレが降るでしょう。 山沿いは所々で雪が