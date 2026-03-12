厳しい受験を乗り越え、新生活に胸を膨らませています。県内の公立高校で合格発表が行われました。喜びや安堵(あんど)の表情を浮かべる合格者たちからは、高校生活への期待も聞かれました。 新潟中央高校では、12日午後2時半に合格者が発表されました。 「やったー！」 自分の受験番号を見つけると、友人や保護者と喜び合いました。新潟中央高校では、普通科・食物科・音楽科合わせて273人が合格しました。 ■合格