12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比280円高の5万4500円と急伸。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては47.04円高。出来高は3989枚となっている。 TOPIX先物期近は3639ポイントと前日比21ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.85ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54500