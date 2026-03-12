12日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円75銭前後と、午後5時時点に比べ3銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝183円51銭前後と11銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース