12日(木)は、だんだん雲が広がって雪や雨の降ったところもありました。最高気温は、新潟市中央区では6.8℃と2月中旬並み、長岡市も5.2℃までしか上がらず、各地で空気が冷たくなりました。 さて、13日(金)の県内もスッキリしない天気が続きそうです。 ◆13日(金)午前9時の予想天気図 北日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となって、県内付近にも上空には寒気が流れこむでしょう。このため、13日(金)も所々で雪や雨が降りそ