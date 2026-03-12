認知症の妻に暴行を加え死亡させた罪に問われている男に、検察は懲役5年を求刑しました。この裁判の争点は、うつ病を患っている被告の責任能力についてです。 ■検察官 「被告人のうつ病は軽症。施設に入れるなど他に取り得る手段があったにも関わらず、暴行したことは非難に値する。懲役5年に処することが相当だと考える。」 罪状は、認知症の妻に対する傷害致死。 木村敏行被告は、約20分に及んだ論告の間、終始うつむい