台湾メディアの自由時報は12日、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で1次ラウンド敗退となった台湾（チャイニーズタイペイ）が、あるデータで日本超えを果たしていたと報じた。日本と台湾が同居した1次ラウンド・プールCからは、4連勝の日本と2勝2敗の韓国が勝ち上がった。記事は、「台湾は3大会連続で1次ラウンド敗退となったが、いくつか希望を持てるデータも残した」とし、台湾の失策（エラー）数が4試合で0だっ