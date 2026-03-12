米国のウィトコフ中東担当特使は3月10日、米経済・金融ニュース専門チャンネル、CNBCの取材に対し、米国、ロシア、ウクライナの3者会談は来週に延期されると述べました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、会談場所がトルコになる可能性があると明らかにしました。ウィトコフ特使は具体的な日付と会議場所を説明せず、3者会談は今週開かれる予定だったとし、「米国は引き続き積極的な態度を維持する」と述べました。ウクライナの