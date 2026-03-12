「大相撲春場所・５日目」（１２日、エディオンアリーナ大阪）弓取り式を務める幕下の上戸（立浪）が、結びの一番（横綱豊昇龍−美ノ海）の立ち合いで、スマホの着信音がけたたましく鳴り響いたことに驚いた。土俵控えに座っていた上戸は、豊昇龍と美ノ海が立つ直前、静寂を破るように正面中段の升席から着信音が響くのが聞こえたという。「ビックリして焦りました。プルルルルって（立つ瞬間から）１秒もない位前です。多分