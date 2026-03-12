観察したマウスの大脳皮質（九州大稲垣成矩助教、今井猛主幹教授提供）九州大などの研究チームは12日、生きた状態のまま哺乳類の脳組織などの透明性を高め、組織深部の観察を可能にする試薬を開発したと発表した。「世界初」の成果だとし、脳機能の理解が一段と進み、新薬開発への活用が期待できると説明している。九大などによると、一般的に哺乳類の組織の多くは不透明で、光を使って組織の深部を観察するのは難しい。死んだ