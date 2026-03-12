日本陸連は12日、ポーランドのトルンで20〜22日に行われる世界室内選手権代表として、女子の田中希実（ニューバランス）や男子の桐生祥秀（日本生命）ら、男女計10人を発表した。田中希は3000メートル、桐生は60メートルに出場する。女子60メートル障害には福部真子（日本建設工業）ら、男子走り高跳びには真野友博（クラフティア）らが名を連ねた。同800メートルにはクレイ・アーロン竜波（ペンシルベニア州立大）がエントリ