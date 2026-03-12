【台北共同】台湾の卓栄泰行政院長（首相）は12日、米国産の液化天然ガス（LNG）の輸入を6月から増やすよう関係省庁に指示した。米国、イスラエルによる攻撃に対するイランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けた措置。