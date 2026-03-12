LINEヤフーが運営する自動車総合情報サイト「carview!（カービュー）」が、「360°ショールーム」の本格提供を開始しました。これは、車両を並べて内装・外装を360度回転させて自由に閲覧できるサービス。この本格提供を機に、本サービスは対応車種を250台まで拡大し、スマートフォンはもちろんのこと、PC上でも使えるようになっています。新たなクルマ選びにつながるサービスとして注目でしょう。 ↑carview!の360°ショールー