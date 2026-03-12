ボートレース戸田の「スカパー！・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦」は12日、第12Rで優勝戦が行われ、竹間隆晟（25＝大阪）が5コースから捲り差して1着。2023年10月3日の地元・住之江以来通算2回目、今年＆当地では初の優勝を飾った。大激戦の2〜4着争いは5番手から追い上げた砂長知輝が若林義人を2周2マークで内から抜いて2着。若林が砂長にはじかれた隙を突いて安河内鈴之介が追いつき、3周2マークで若林を振り切って3着に入っ