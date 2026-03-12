11日、エジプトのカイロにあるエクソンモービル社が運営するガソリンスタンド/Islam Safwat/Bloomberg/Getty Images（CNN）原油価格が夜間取引で再び1バレル＝100ドル（約1万6000円）を突破した。米国とイスラエルによるイランとの軍事衝突が世界の燃料供給に歴史的な影響を及ぼし続けている中、原油価格は3日前には4年ぶりの高値を記録していた。米国をはじめとする先進国を含む32カ国は11日早朝、世界市場への記録的な石油備蓄放