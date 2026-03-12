来年度の定期公演は500回目を迎えます。石川県立音楽堂開館25周年など、さまざまな節目を迎えるオーケストラ・アンサンブル金沢。来年度の定期公演のテーマは「継承」。OEKパーマネントコンダクター・松井 慶太 さん：「いろんな所で身近に感じていただけるよう楽しみを提供しておりますので、ぜひ気軽に聞きに来ていただきたい」来年度最初の定期公演は4月11日、県立音楽堂コンサートホール