今回紹介するのは、Threadsに投稿された、こたつでまったりくつろいでいた猫ちゃん。こたつの中で、とろ～んとだらけきっていたみたいです。投稿はThreadsにて、2.1万回以上表示。いいね数は3000件を超えていました。 【写真：『こたつの中』を覗いたら、ネコが……とっても気持ちよさそうな『体勢』】 こたつ覗いたら… 今回、Threadsに投稿したのは「nekotohirune｜ネコトヒルネ」さん。登場したのは、猫のみけまるち