映画「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」のボンドガールで知られる、女優のデニス・リチャーズ（55）が、成人向けウェブプラットフォームへの参加をめぐり、100万ドル（約1億5000万円）のオファーを受けていることが分かった。関係者によると、今回の打診は書面で直接送られたという。 【写真】別居中の俳優夫と仲良かった頃ボンドガール女優が離婚手続き中に「支払えない」 オフ