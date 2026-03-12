ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、ひなまつりシーズンにあわせて、昭和の“ひなまつり”や“人形遊び”について取り上げました。ひな人形ひなまつりの起源はなんと、いまから1000年ほど前の平安時代の中期にまでさかのぼります。無病息災を願うお祓（はら）いの行事『上巳（じょうし）の節句』と