映画『バレリーナ：The World of John Wick』などに出演するアナ・デ・アルマスが、パリで行われたルイ・ヴィトンのショーに来場し、背中が大胆にカットされたワンピースをまとい、キュートなメガネ姿を見せた。【写真】中条あやみはノースリーブで美しいデコルテを披露日本時間3月10日、ヴィトンのウィメンズ アーティスティック・ディレクターであるニコラ・ジェスキエールが手掛けた2026秋冬ウィメンズ・コレクションのファ