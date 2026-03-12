女優の平愛梨が都内で「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（矢嶋哲生監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。宣伝アンバサダー兼ゲスト声優として、初めて”ドラえもん”作品に関わり「夢のようだった」と回想。舞台あいさつなどでファミリーと共演する機会もあり「スネ夫がこんな堂々としていて、かっこいい。会うたびに感動して、魅了された」と新たな発見。ラブコールを受けたスネ夫は「パパから広い土地をプ