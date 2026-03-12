先月２７日に公開した「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（矢嶋哲生監督）が１１日に観客動員数１１７万人、興行収入１５億円を達成した。１２日の大ヒット御礼舞台あいさつで発表された。矢嶋監督は「すでに１００万人以上の方に見ていただいた。受け入れてもらえるか長い間考えて作ってきて、形になって届けられてうれしい気持ちでいっぱいです」と喜んだ。１９８３年に公開された「映画ドラえもんのび太の海底