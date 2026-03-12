３月４日に新規開業した室井潔調教師（５０）＝美浦＝が、１４日の中山２Ｒクリュメノスで初出走を迎える。レースに臨むにあたって、「自分もバタバタしていますが、従業員さんがベテランばかりでうまくやってくれています」とスタッフへの感謝の言葉を口にした。厩舎のスローガンは「プロ意識」「仲間を大切に」「馬を大切に」の３つを掲げた。チーム一丸となって、まずは初勝利を目指す。１４日に中山で１鞍、１５日に阪神で