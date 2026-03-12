タイ発の人気BLドラマ 『My Stubborn』（マイ・スタボーン）のその後を描いた全2話のスペシャル・エピソードが、25日正午12時より U-NEXTにて独占先行レンタル配信される。発表にあわせてきょう12日、第1話のプレビュー動画が公式キングレコードアジアBLYouTubeチャンネルで公開され、公式サイトにスペシャル・エピソードの情報が追加された。【場面カット】1年後もラブラブ！ベッドになだれ込むオートとボート物語の主役は、