女優の平愛梨（41）が12日、都内でアニメ映画「ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。宣伝アンバサダーに就任し、ドラえもんたちとともに宣伝活動をしてきた。「幸せでした。舞台あいさつをさせていただく度にスネ夫が堂々としてて、格好良い。会う度に感動して魅了されました」とスネ夫をべた褒め。スネ夫は「ありがとう平さん！パパから凄い広い土地をプレゼントするよ！」と感謝した