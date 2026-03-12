「神戸新聞杯白鷺賞」（１２日、姫路競馬）３番人気のヘラルドバローズが２番手追走から３角先頭で押し切って重賞初制覇を達成。２着には２番人気のラッキードリームが続いて、新子雅司厩舎の２頭がワンツーフィニッシュを決めた。３着には１０番人気のサンライズホープが入った。ヘラルドバローズが転入４戦目で重賞初勝利を挙げた。「きょうは負けられなかった。あのレースにも行きたかったが」と新子雅師。３走前の転入