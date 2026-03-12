キリンビバレッジは１２日、独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した飲料を、小学校などの給食向けに供給すると発表した。２０３０年までに全国の小学校や幼稚園など３００施設での採用を目指している。提供するのは、ヨーグルト味の飲料「キリンつよいぞ！ムテキッズ」で、免疫機能の維持に効果があるとうたうプラズマ乳酸菌を子ども向けに量を調整して配合した。東京都内の私立小学校が４月から導入することを決めたほか、一