JTB（ジェイティービー）は、中東情勢に伴う対応を更新した。ドバイとドーハ、アブダビを経由する募集型企画旅行を対象に、3月31日出発分まで催行を中止する。すでに、外務省が危険情報「レベル2」もしくは「レベル3」を発出した、カタールとアラブ首長国連邦（UAE）、バーレーン、オマーン、ヨルダンを目的地とする旅行は、3月31日出発分まで催行を中止することを発表している。