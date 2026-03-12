舞台人をめざす学院生も門出の日を迎えました。 歌劇の舞台で活躍する人材を育成する佐世保市のハウステンボス歌劇学院。 12期生6人に卒業証書が授与されました。 （ハウステンボス 髙村 耕太郎 社長） 「人の心、感動をつくっていく仕事というのは、ほんの一握りだしこれからの時代の中でも本当に強い意味を持っている仕事だと思うので、高い誇りを持ってこの4月からより一層活躍してくれればいい