タレントの平愛梨が12日、都内で行われた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。マイルールとして「夫がどんな場所に行ってもついていく」と決めているといい、夫であるプロサッカー選手・長友佑都との夫婦生活について語った。【写真】かわいい！ドラえもんと仲間たちも登場自身が大切にしている特別なマイルールを聞かれると平は「夫が仕事の関係でいろんなところに行く可能性があ