自民党の森下千里衆院議員が11日、自身のXを更新。東日本大震災への思いをつづった。【写真】被災地の写真とともに東日本大震災への思いをつづった元タレント森下千里衆院議員森下氏は「東日本大震災から十五年という節目の日を迎え、改めて震災により尊い命を失われたすべての皆様に、心より哀悼の誠を捧げます」と書き出し「かけがえのないご家族、ご友人、大切な方々を失われた皆様の深い悲しみを思いますと、言葉もござい