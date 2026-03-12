ホープフルＳで１番人気ながら７着だったアンドゥーリル（牡、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）はチャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）で復帰することになった。馬主の社台サラブレッドクラブが３月１２日、発表した。同馬は母に２０２１年中京記念を勝ったアンドラステを持つ。３月６日に栗東トレセンへ戻り、調教を進めている。