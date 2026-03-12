バルセロナに所属するMFガビの復帰が、いよいよ間近に迫っているようだ。11日、スペイン紙『マルカ』が報じている。15日に本拠地『カンプ・ノウ』で行われるラ・リーガ第28節セビージャ戦を前に、バルセロナに朗報が届いたようだ。スペイン紙『マルカ』によると、昨年9月に右膝の手術を受けたガビが、いよいよ復帰間近となっている模様。ハンジ・フリック監督は当初、先月下旬頃からグループ練習に部分合流した同選手の復帰は