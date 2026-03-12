人気アニメ「鬼滅の刃」の我妻善逸役などで知られる声優の下野紘（45）が声帯炎のためラジオ番組の生配信や放送への出演を見合わせる。所属事務所「アイムエンタープライズ」が12日、発表した。「平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。弊社所属役者下野紘に関しまして、医療機関を受診したところ、声帯炎と診断されたため、各制作会社様と協議の上、ラジオ番組の生配信並びに放送の出演を見合わせることとなりました