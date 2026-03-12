防衛省南関東防衛局の鋤先幸浩局長は12日、横浜市役所で山中竹春市長と面会し、米軍が住居などに利用していた「根岸住宅地区」の跡地が6月30日までに国に返還されると伝えた。広さ約43ヘクタールで、日米合同委員会で承認された。