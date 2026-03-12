タレント・ほしのあきが公開した最新ショットが話題を呼んでいる。ほしのは１２日、自身のインスタグラムを更新し「寒い日でもアイスコーヒーを飲んでしまう」とつづり、黒いニット生地のトップスにジーンズを合わせたコーデでアイスコーヒーを楽しむ様子などをアップ。続けて、「このトップスももう少し暖かかったら中のインナーを短いのにしてチラッと肌見せしたりしちゃおうかな♡」と記し、今後の肌見せに意欲を示し