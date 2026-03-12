姫路競馬「第55回白鷺賞」は12日、第11R、2000メートル戦で争われ、3番人気のヘラルドバローズ（牡7＝新子、父シニスターミニスター）が3角先頭から押し切った。同馬は重賞初制覇。鞍上の小谷哲平（17）はジューンキートスで重賞初制覇を飾った今年1月22日の兵庫クイーンセレクション（姫路）以来、2度目の重賞勝ちで自厩舎の馬では初めて。師弟コンビでのVとなった。2着は2番人気のラッキードリームで新子厩舎ワンツー。3着に10