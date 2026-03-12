◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１２日・みずほペイペイ）巨人のボビー・ダルベック内野手が１２日、先制適時打を放った。「６番・一塁」で先発出場。２回先頭のキャベッジが先発・上沢の直球を捉えて左中間フェンス直撃の二塁打をマークし、その後中山が三振。１死二塁の第１打席、カウント１―１から高めの直球を右前に運んだ。二塁走者のキャベッジが生還し先制に成功した。試合前に行われたフリー打撃ではいつも通り