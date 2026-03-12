ガンバ大阪は12日、DFフィリップ・マックスを獲得したことを発表した。ブンデスリーガで通算180試合に出場したディフェンダーが、“青黒の戦士”となった。1993年9月30日生まれのフィリップ・マックスは現在32歳。シャルケのユース出身でトップチームでプロキャリアを始めた後、アウクスブルクやPSV、フランクフルトなどでプレー。PSV時代にはMF堂安律とも共闘した。また、U−23ドイツ代表としてリオデジャネイロオリンピック