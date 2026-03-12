◇女子ゴルフマイナビ・カップ最終日（2026年3月12日千葉県大栄CC＝6279ヤード、パー72）女子ツアーへの登竜門「マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー」の今季開幕戦の最終ラウンドが行われ、首位と1打差の2位から出た久世夏乃香（かのか、22）が67で回り、通算8アンダーで逆転優勝を飾った。同ツアー2年ぶりの2勝目。2連続バーディーフィニッシュで2位に3打差をつけた久世は「スコアが良く分かっていなくて、上がっ