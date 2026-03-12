３月４日に新規開業した秋本大介調教師（４４）＝美浦＝が、１４日の中山８Ｒで初陣を迎える。出走するオオゾラヒバリ（牝５歳、父トーセンラー）は、定年で解散した根本康広厩舎から転厩してきた一頭だ。「具合は良さそうです。先週より今週の方が手前の替え方がスムーズで、１週延びたのは良かったと思います」と手応えをつかんでいる。同馬は根本元調教師の長男、康将さんが助手を務める。鞍上も同厩舎に所属していた野中悠