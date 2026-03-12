名古屋市北区で12日午後、平屋建て住宅が燃える火事があり、消火活動が続いてます。消防や警察によりますと、午後5時10分ごろ、北区黒川本通2丁目で近所の人から「火が出ている」と消防に通報がありました。現場は平屋建て住宅の空き家で、現時点でケガ人や逃げ遅れの情報は入ってきていないということです。一方、延焼の危険性もあり、消防車17台が出動して消火活動が続けられています。現場は名古屋市営地下鉄・黒川駅