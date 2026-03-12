Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント還元セールが開催中！長い人気を誇る異世界婚姻譚『魔法使いの嫁』、アニメ化で話題の『不滅のあなたへ』などのファンタジー漫画が楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、名作ファンタジーをピックアップ。魔法、怪物、不思議な王国、魅力あふれる賑やかな異世界へ飛び込もう！この記事で紹介した本を読む■魔法使いの嫁現在